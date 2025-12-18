Лукашенко: половина сбежавших за рубеж из Белоруссии являются агентами спецслужб

Белорусский лидер заявил, что рассказывал об этом американской стороне

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Половина тех, кто сбежал из Белоруссии за рубеж, на самом деле являются белорусскими агентами, поэтому Минску все известно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он заявил, что рассказывал об этом американской стороне. "Я уже американцам сказал: "Ребята, мы в теме, мы все знаем, потому что половина тех, кто сбежал, это наши агенты", - отметил президент Белоруссии.

"Я [представителю США] откровенно об этом сказал: вы не успеете там повернуться, мы уже знаем, вы не успели там отчитаться <...> - есть госдеповец, который звонит им, что-то рассказывает, - мы слышим, о чем вы говорите", - рассказал он. "Поэтому, ребята, давайте искренне, честно вести переговоры", - отметил Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

По его словам, белорусских агентов среди сбежавших за рубежом "сотни".