Лукашенко пригрозил Украине последствиями за сбитие БПЛА над Белоруссией

Президент республики рассказал, что Киев предупреждал, что видит как российские беспилотники залетают на белорусскую территорию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белоруссия предупреждала Украину, что если она будет сбивать российские беспилотники над белорусской территорией, то это будет чревато далеко идущими последствиями. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

"Совсем недавно нас предупредили украинцы по определенным каналам спецслужб, что они видят, что российские беспилотники залетают на нашу территорию, где-то падают, где-то летят на запад Украины. И украинцы это видят, это же не проблема. И они нас предупредили - вы передайте президенту, что мы будем сбивать беспилотники на вашей территории. Тертель (глава КГБ Белоруссии - прим. ТАСС) присутствует здесь, он мне докладывал. Я говорю - ты передай, пожалуйста, им, что это будет иметь далеко идущие последствия", - сказал Лукашенко.