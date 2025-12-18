Лукашенко попросил белорусов не звать его "дрова колоть"

Проблемами на местах должны заниматься чиновники, указал президент

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблемами на местах должны заниматься чиновники, и попросил не звать его ремонтировать забор или косить траву.

"Люди пишут. Можно не реагировать, на кое-какие вещи я не реагирую. Где-то жестко реагирую, но когда начинаем разбираться - вранье. Поэтому, когда я вижу, что через раз это фактически вранье, помощник едет, на месте разбирается, то и фамилий нет, и факта такого не было. Я уже начал легко намекать - ребята, не зовите меня забор ремонтировать или дрова наколоть, или окосить траву. Я, конечно, могу, я же об этом сказал, но, наверное, это не мое дело", - заявил Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.