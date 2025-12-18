Лукашенко: в восстановлении Украины найдется работа и для РФ, и для Белоруссии

Никакие американцы, никакие европейцы без жестокой выгоды для себя не будут работать на Украине, считает белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия уже обсуждают, как будут работать над восстановлением Украины, благом будет только мирное решение украинского конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

"Без нас Украина тоже не обойдется. И мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным часто на эту тему говорим - никакие американцы, никакие европейцы без жестокой выгоды для себя не будут работать на Украине. Мы будем ее восстанавливать - может, где-то платно, где-то бесплатно, но будем помогать. Это же наши люди, поэтому нам там работа найдется. Но если нам найдется работа, значит, экономика будет работать. Нам выгодно, чтобы война там закончилась", - сказал Лукашенко.

Президент объяснил, что заинтересован в окончании украинского конфликта, так как иной исход может "боком вылезти" для Белоруссии.

"Потому что украинцы для защиты своих северных рубежей могли в свое время атаковать Беларусь, и мне с военными стоило немалых усилий сделать так, чтобы этого не произошло. Они считали тогда, что мы можем их атаковать, и они 150 тыс. вывели на северную границу. В свое время я на западе в отдельных регионах объявил мобилизацию, и кроме пограничников я вывел туда военных, чтобы этого столкновения не произошло. И не дай Бог мы будем воевать на своей земле, поэтому превентивного удара быть не должно", - сказал президент.