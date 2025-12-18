Лукашенко считает, что стороны украинского конфликта близки к миру

Президент Белоруссии указал, что что европейские лидеры затягивают процесс мирного урегулирования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Стороны конфликта на Украине сейчас близки к мирному соглашению как никогда прежде. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Что касается конца войны, могу повториться: как никогда мы близки к мирному соглашению", - сказал президент, отвечая на вопрос одного из делегатов.

Лукашенко считает, что европейские лидеры затягивают процесс мирного урегулирования в надежде на то, что к власти в США на следующих президентских выборах снова придут демократы и поддержка Украины возобновится. Однако даже при таком сценарии Соединенные Штаты не будут помогать Киеву в таких же объемах, как раньше, пояснил президент.