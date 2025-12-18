Лукашенко: Зеленский должен понимать, что может потерять всю Украину

Президент Белоруссии указал, что "если они россияне разобьют этот кулак, который в Донбассе, там некому будет защищаться"

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский должен осознавать, что может потерять всю Украину, если не договорится с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

"Если они (россияне - прим. ТАСС) разобьют этот кулак, который в Донбассе, там некому будет защищаться, [украинцы] потеряют всю Украину. Поэтому Володя Зеленский должен на одну чашу положить потерю Украины, с другой стороны - этот кусок", - сказал Лукашенко.