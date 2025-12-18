Лукашенко заявил, что продолжение конфликта на Украине крайне опасно

Президент Белоруссии прокомментировал слухи о том, что окончание конфликта на Украине невыгодно ему и военно-политическому руководству республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Продолжение конфликта на Украине крайне опасно, потому что угрожает непредвиденными последствиями. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

Президент прокомментировал слухи о том, что окончание конфликта на Украине невыгодно ему и военно-политическому руководству республики. "А что касается, выгодно окончание войны или нет. <...> Для меня крайне опасно продолжение этого конфликта. Почему? Я уже сказал - это может такой поворот быть, который нам и не снится", - заявил он.

Ранее в интервью американской телекомпании "Ньюсмакс" Лукашенко заявил, что продолжение войны в Украине приведет к глобальному конфликту.