Лукашенко: РФ все равно займет оставшуюся под контролем ВСУ территорию Донбасса

Это произойдет, даже с теми спокойными темпами, которыми армия России продвигается, отметил белорусский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Находящаяся под контролем украинских войск часть Донбасса перейдет под контроль России и при нынешнем темпе продвижения ВС РФ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

"Россия все равно эту территорию [контролируемую Киевом часть Донбасса] заберет даже с теми спокойными темпами, которыми армия России продвигается", - сказал он.

По словам президента, это сильно укрепленный район. "Самый укрепленный. Там отборные части [ВСУ] - они умеют воевать, - рассказал Лукашенко. - Но, если они [российские войска] разобьют этот кулак, который на Донбассе, там некому будет защищаться".