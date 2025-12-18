Лукашенко заявил, что ему нечего бояться, потому что он "уходящий" президент

Белорусский лидер назвал своей истинной позицией необходимость договариваться

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему нечего бояться, так как он "уходящий" президент, но он не хочет, чтобы будущее поколение ввязывали в военные действия.

"Как никогда мы близки к заключению этого мира (на Украине - прим. ТАСС), и надо договариваться. Надо договариваться, это моя истинная позиция. Ну а мне-то чего бояться? Опять я должен вам привести свои слова. Я человек уходящий, мне чего бояться? Я не хочу, чтобы мои и ваши дети были ввязаны в эту войну", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.