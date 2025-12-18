Аргентинские профсоюзы проводят массовую акцию протеста против трудовой реформы

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 декабря. /ТАСС/. Тысячи людей собираются у президентского дворца в центре столицы Аргентины на акцию протеста против готовящейся реформы трудового законодательства, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Манифестация была созвана Всеобщей конфедерацией труда (CGT), включающей крупнейшие профсоюзы Аргентины. Объединения рабочих стягиваются колоннами на площадь перед дворцом. На ней установлена сцена, с которой выступят лидеры CGT.

На растяжках, которые несут в руках протестующие в колоннах, можно увидеть критику готовящейся реформы и правительства - "Управлять страной означает создавать рабочие места, остальное - сказки", "Нет реформе, ущемляющей и порабощающей трудящихся", "Без рабочих мест будет только голод". Манифестация пока проходит мирно. Хотя власти обещали не допускать перекрытия дорог, колонны спокойно идут по проезжей части.

На прошлой неделе президент Аргентины Хавьер Милей направил в Конгресс законопроект о трудовой реформе. Предложенный документ меняет законодательство в сторону большей гибкости для работодателей. Среди прочего законопроект сужает основания для судебных процессов по трудовым спорам и ограничивает право на проведение забастовок.