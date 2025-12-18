Лукашенко предостерег США от вооруженного конфликта с Венесуэлой

Президент Белоруссии убежден, что "ракетами венесуэльскую проблему не решишь"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания, предостерег США от разжигания вооруженного конфликта с Венесуэлой.

"Но зачем бомбить? Венесуэльскую нефть на премиальный рынок Америки можно всегда поставить и там переработать. Но зачем бомбить? Ну а как бомбить? Война - это надо солдат туда посылать, а это гибель. Эти гробы пойдут в Соединенные Штаты Америки. В противном случае ты страну не победишь, так? Так", - сказал он.

Лукашенко убежден, что "ракетами венесуэльскую проблему не решишь". "Они [венесуэльцы] будут воевать - там больше 30 млн, по-моему, населения - будут воевать", - считает президент Белоруссии.