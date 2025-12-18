Лукашенко назвал жену Трампа самым сильным оружием президента США

Президент Белоруссии предложил, чтобы Мелания больше ввязывалась в решения политических вопросов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал жену президента США Дональда Трампа Меланию самым сильным оружием американского лидера.

"Я [спецпосланнику президента США по Белоруссии] Джону Коулу сказал - ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть, Меланию? Она наш человек, славянка, - рассказал Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания. - Она многое бы могла, надо ее использовать в этом плане. Он [Коул] на меня так посмотрел, хмыкнул, а я сам себе думаю: Господи, как я приглашаю ее сюда, все-таки женщина симпатичная, из-за ревности Трамп вообще может разорвать с нами всякие переговоры и отношения. Но я им предложил, чтобы Мелания больше ввязывалась в решения политических вопросов. Для Трампа это было бы неплохо".