Лукашенко пошутил, что репатриировать Кушнера в Белоруссию вряд ли получится

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания, пошутил, что вряд ли получится рапатриировать в страну зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, предки которого боролись с нацистами на территории Белоруссии.

Лукашенко задали вопрос о возможности введения в Белоруссии политики репатриации иностранцев, которые имеют белорусские корни, для решения демографической проблемы. В частности, было высказано предложение воспользоваться хорошими отношениями Лукашенко с Трампом и пригласить в страну семью Кушнера, чтобы они посетили родовые места, а также ускорить возвращение американских дипломатов в Минск.

"Сколько бы я ни старался, репатриировать Кушнера в Беларусь у меня вряд ли получится", - сказал Лукашенко, пошутив, что тем не менее будет стараться это сделать. Лидер Белоруссии отметил, что приглашал в страну через премьер-министра Александра Турчина посла США во Франции Чарльза Кушнера - отца Джареда. "Поддерживаем с ним отношения, он откликается. То же самое и с [Джаредом] Кушнером - <...> или не дошел до них сигнал? При встрече с Трампом я обязательно <...> ему это напомню", - обещал Лукашенко.

Ранее агентству БелТА рассказали в Новогрудском краеведческом музее, что Кушнер приезжал в Белоруссию в 1989 году вместе со своим отцом Чарльзом. Они посетили Новогрудок, где в годы Великой Отечественной войны действовал партизанский отряд Тувии Бельского, спасавший евреев от уничтожения. Отмечалось, что дед Кушнера родом из Польши, а бабушка Рая Кушнер в годы войны жила в Белоруссии и попала в Новогрудское гетто. Вместе с товарищами по заключению Рая Кушнер 26 сентября 1943 года участвовала в самом массовом в истории войны побеге, а позже в партизанском отряде познакомилась с будущим мужем.