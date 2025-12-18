Лукашенко рассказал, что его сын умеет косить траву

Президент Белоруссии также заявил, что "белорусам - хана", если они растеряют свое умение трудиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын занимается физическим трудом и даже косит траву. По его словам, "белорусам - хана", если они растеряют свое умение трудиться.

"Я даже лично стараюсь делать все для того, чтобы дети были заняты. Мои дети так воспитывались. Даже президентский сын прекрасно делает все, что делаю я, даже траву косит. Поэтому надо работать. Если физическим трудом ты в школе, в молодости не занимаешься, с тебя толку не будет", - рассказал он, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

"Все начинается с труда, и, если вот это наше главное качество - качество трудиться, мы, белорусы, потеряем, хана нам. Поэтому надо это сберечь", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, девушки не могут выйти замуж, если мужчина, хоть и симпатичный, но умеет лишь на диване лежать "перед телевизором или тыкать в телефон". Отсюда возникает и проблема с рождаемостью, отмечает Лукашенко.

"Я однозначно за то, чтобы школьники, не говоря уже о более взрослых детях, занимались трудом. Труд облагораживает человека - не я сказал, плагиат", - подытожил белорусский лидер.