Лукашенко гарантирует свое здоровье к выборам, но не участие в них

Делегат Анна Канопацкая сказала, что ей очень приятно знать, что президент находится в хорошем здравии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может гарантировать свое здоровье к выборам главы государства в республике в 2030 году, но не свое участие в них.

На проходящем в Минске заседании Всебелорусского народного собрания делегат Анна Канопацкая сказала, что ей очень приятно знать, что президент находится в хорошем здравии, поэтому она рассчитывает побороться с ним за пост главы государства на выборах в 2030 году. "Гарантирую тебе. Я сказал, что буду здоров, а не соперничество", - ответил Лукашенко.

Канопацкая баллотировалась в президенты Белоруссии в 2020 и 2025 году. Она набрала 1,68% и 1,86% голосов соответственно.