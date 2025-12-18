ЕЦБ не поддержит механизм кредитования Украины, нарушающий договоры ЕС

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выразила уверенность в том, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе разработают механизм кредитования Киева

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что финансовый институт не станет гарантировать механизм кредитования Украины, если он приведет к нарушению законодательства Европейского союза (ЕС).

Она выразила уверенность в том, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе разработают механизм кредитования Киева, однако сразу же предостерегла от ожидания, что ЕЦБ будет его гарантировать. "Мы - регион мира, который гордится тем, что уважает верховенство права", - заявила Лагард на пресс-конференции по итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ. "Я уверена, что есть решения, которые можно обсудить и проанализировать, а также юридические конструкции, которые можно разработать", - отметила она.

"Однако центральный банк не должен поощрять или поддерживать механизм, в соответствии с которым мы были бы вынуждены нарушать статью 123 Договора", - напомнила глава финансового института. Статья 123 Договора о функционировании ЕС запрещает ЕЦБ печатать деньги специально для финансирования государственных расходов, что и представлял бы собой кредит ЕС Украине.

"Вы не можете ожидать от меня подтверждения эффективности механизма, предполагающего денежное финансирование", - резюмировала Лагард. "Это совершенно очевидно", - заключила она.

18-19 декабря в Брюсселе проходит саммит Евросоюза, на котором должно состояться обсуждение вопроса о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Перед его началом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение должно быть принято 18 декабря. ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия в настоящее время добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.