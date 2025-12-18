ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

ЕЦБ не поддержит механизм кредитования Украины, нарушающий договоры ЕС

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выразила уверенность в том, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе разработают механизм кредитования Киева
Редакция сайта ТАСС
18:09

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что финансовый институт не станет гарантировать механизм кредитования Украины, если он приведет к нарушению законодательства Европейского союза (ЕС).

Она выразила уверенность в том, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе разработают механизм кредитования Киева, однако сразу же предостерегла от ожидания, что ЕЦБ будет его гарантировать. "Мы - регион мира, который гордится тем, что уважает верховенство права", - заявила Лагард на пресс-конференции по итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ. "Я уверена, что есть решения, которые можно обсудить и проанализировать, а также юридические конструкции, которые можно разработать", - отметила она.

"Однако центральный банк не должен поощрять или поддерживать механизм, в соответствии с которым мы были бы вынуждены нарушать статью 123 Договора", - напомнила глава финансового института. Статья 123 Договора о функционировании ЕС запрещает ЕЦБ печатать деньги специально для финансирования государственных расходов, что и представлял бы собой кредит ЕС Украине.

"Вы не можете ожидать от меня подтверждения эффективности механизма, предполагающего денежное финансирование", - резюмировала Лагард. "Это совершенно очевидно", - заключила она.

18-19 декабря в Брюсселе проходит саммит Евросоюза, на котором должно состояться обсуждение вопроса о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Перед его началом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение должно быть принято 18 декабря. ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. €185 млрд хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия в настоящее время добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. 

РоссияЛагард, Кристин