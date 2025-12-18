В Софии десятки тысяч людей вновь вышли на акции протеста

СОФИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Очередной массовый мирный митинг, организованный оппозиционным блоком в составе партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), проводится в столице и других городах Болгарии. Как передает корреспондент ТАСС, акция у здания парламента в Софии началась около 18:00 (около 19:00 мск) и собрала несколько десятков тысяч людей.

Организаторы установили на площади экраны, чтобы все собравшиеся могли видеть происходящее. Лидеры ПП - ДБ решили провести митинг после попытки правительства в отставке в среду вновь внести на рассмотрение парламента проект государственного бюджета. Новыми требованиями участников акции стали проведение судебной реформы и отставка исполняющего обязанности главного прокурора республики Борислава Сарафова, полномочия которого, по мнению протестующих, истекли летом. Митингующие также настаивают на проведении досрочных парламентских выборов и изменении закона о выборах путем введения голосования с использованием специализированного оборудования для автоматической обработки бюллетеней.

В Софии работают усиленные полицейские наряды, движение наземного транспорта в центре парализовано. Серьезных инцидентов не зафиксировано.