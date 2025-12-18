Sky: карьерного дипломата Тернера назначили послом Великобритании в США

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер назначил карьерного дипломата Кристиана Тернера на пост посла Великобритании в США. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В мае 2025 года Тернер был утвержден на должности постоянного представителя Великобритании при ООН и лишь недавно приступил к работе. До сентября 2025 года и января 2023 года он исполнял обязанности политического директора Форин оффиса, с 2019 по 2023 год - высокого комиссара Великобритании в Пакистане, а с 2012 по 2016 год - в Кении. С 2002 по 2006 год работал в посольстве в США в ранге первого секретаря.

Британское диппредставительство в американской столице действует без посла с начала сентября этого года, когда Стармер отправил в отставку главу дипмиссии лорда Питера Мандельсона. Причиной этого решения стали связи Мандельсона со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Как пишет газета The Times, на должность в Вашингтоне также рассматривались кандидатуры посла Великобритании в Москве Найджела Кейси и советника премьера по бизнес-вопросам Варуна Чандры.

Sky News приводит заявление Стармера, который заметил, что у "Великобритании и США особые отношения и большой опыт Кристиана как выдающегося дипломата окажет поддержку этим уникально тесным связям и гарантирует, что они будут процветать". Сам новый посол назвал поворотным нынешний этап в отношениях Вашингтона и Лондона. "Я с нетерпением жду возможности работать с администрацией президента [США Дональда] Трампа, лидерами в Конгрессе, представителями бизнеса и общества, чтобы в предстоящие годы укреплять эти связи", - сообщил дипломат.

Как замечает телеканал, должность посла в США рассматривается в британском Форин оффисе как самое высокое достижение для дипломата. Должность же главы МИД по традиции политическая - ее занимает представитель победившей на выборах партии, который до этого мог не иметь никакого отношения к дипломатии.