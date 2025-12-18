ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп рассчитывает на быстрые действия Киева по урегулированию

При этом президент США подчеркнул, что каждый раз, когда украинская сторона тянет время, Россия передумывает
Редакция сайта ТАСС
19:19
обновлено 19:27

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на быстрые действия Киева в контексте возможного урегулирования кризиса на Украине.

"Ну, они к чему-то приближаются, но я надеюсь, что украинцы будут действовать быстро. Надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия готова", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. При этом он огласил версию, согласно которой "каждый раз, когда они (украинская сторона - прим. ТАСС) тянут время, Россия передумывает". 

