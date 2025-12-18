Трамп считает, что урегулированию на Украине мешает враждебность Москвы и Киева

Президент США при этом напомнил, что урегулировал восемь войн

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что договоренности по урегулированию украинского кризиса могут быть достигнуты в скором времени. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я неоднократно говорил, что урегулировал восемь войн", - сказал Трамп, добавив, что ошибочно считал урегулирование на Украине "одним из простых" вопросов. "Из-за вражды, ненависти это оказалось сделать несколько сложнее, чем мы думали, но есть шанс, что мы сделаем это, возможно, в скором времени", - заявил американский лидер.