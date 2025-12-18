AFP: фон дер Ляйен сообщила о переносе подписания соглашения ЕС и MERCOSUR

Подписание соглашения о свободной торговле состоится в январе 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила лидерам ЕС, что подписание соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) состоится в январе 2026 года, на месяц позже запланированного срока. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники.

В ЕК рассчитывали уладить последние вопросы по поводу соглашения на саммите ЕС, который проходит в Брюсселе с 18 по 19 декабря. Данный график соответствует и более ранним заявлениям президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который анонсировал подписание соглашения между ЕС и южноамериканскими странами 20 декабря на саммите в Бразилии. Однако в ходе состоявшихся в четверг дискуссий глава ЕК не смогла добиться одобрения такого шага со стороны квалифицированного большинства европейских стран. По данным AFP, среди тех, кто выступил против, были Италия и Франция.

Дискуссии о сделке с MERCOSUR проходили в Брюсселе на фоне массовых протестов европейских фермеров, тысячи которых прибыли в бельгийскую столицу к открытию саммита на тракторах. Участники демонстрации, с которыми удалось поговорить ТАСС, крайне жестко выражали недовольство планами ЕК и утверждали, что это соглашение может "убить аграрную Европу", поскольку страны MERCOSUR , по их мнению, "наводнят Европу низкокачественной дешевой аграрной продукцией", с которой не смогут конкурировать местные производители, скованные многочисленными европейскими нормами.

О сделке с MERCOSUR

5 декабря 2024 года фон дер Ляйен сообщила, что "финишная черта" в переговорах между ЕС и MERCOSUR уже близка. 6 декабря стороны заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства - участники объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.