МО Британии: "коалиция желающих" хочет переформатировать ВСУ под стандарты НАТО

Значит ли это, что войска западных стран займут место ВСУ, замминистра обороны Великобритании Люк Поллард не уточнил

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. "Коалиция желающих" после заключения мира на Украине готова помочь переформатировать подразделения ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард, выступая в Палате общин парламента.

"Мы работаем вместе с нашими французскими коллегами по "коалиции желающих", чтобы гарантировать, что, когда мир настанет, а он, я надеюсь, настанет скоро, у нас будет возможность поддержать украинских друзей, позволив им отвести свои подразделения от линии фронта и переформатировать их под стандарты НАТО", - сказал Поллард.

Замминистра обороны не пояснил, означает ли это, что войска стран Запада займут место ВСУ. Как ранее заявлял премьер-министр Великобритании Кир Стармер, "коалиция желающих" подготовила планы укрепления обороноспособности Украины и развертывания сил на ее территории в случае необходимости.

Британские власти на протяжении нескольких месяцев заявляют о своей готовности отправить войска на Украину после прекращения огня. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указал, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.