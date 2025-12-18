В Литве предупредили о возможных ограничениях в воздушном пространстве страны

Предупреждение доведено до сведения всех авиаперевозчиков и будет действовать до конца суток 31 января 2026 года, сообщили в диспетчерской службе района полетной информации "Вильнюс"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Авиационные власти Литвы предупредили о возможных ограничениях в воздушном пространстве страны из-за несанкционированных полетов воздушных шаров с контрабандой. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Вильнюс", отвечающей за воздушный трафик над страной.

"Несанкционированные полеты воздушных шаров с прикрепленными к ним коробками, содержащими контрабандный груз весом до 30 кг, могут отмечаться в юго-восточной части страны", - отметил собеседник агентства. Он пояснил, что подобные полеты могут становиться причиной введения временных ограничений в воздушном пространстве балтийской республики. Предупреждение, по словам источника, доведено до сведения всех авиаперевозчиков и будет действовать до конца суток 31 января 2026 года.

Ранее правительство Литвы в связи с запусками с территории Белоруссии метеорологических зондов с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации, объявило о введении экстремальной ситуации в национальном масштабе.

Литва с начала года зафиксировала более 600 случаев нарушения границы воздушными шарами контрабандистов, а также около 200 пограничных инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным МВД, из-за незаконных полетов с проблемами столкнулись более 320 авиарейсов, которыми следовали почти 50 тыс. пассажиров. Многократно, в общей сложности более чем на 60 часов, пришлось закрывать международные аэропорты Вильнюса и Каунаса.

Только с начала сентября, согласно подсчетам ТАСС, аэропорт Вильнюса был вынужден закрываться на прием и вылет самолетов по причине фиксации в небе воздушных шаров и метеозондов.