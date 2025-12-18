Генсек ОДКБ: США так или иначе начали учитывать интересы других государств

Имангали Тасмагамбетов назвал это позитивным сигналом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты так или иначе стали учитывать интересы других государств, и это позитивный сигнал. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

"Нужно принять во внимание усилия Вашингтона по разрешению конфликта на Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах. Все это дает основания полагать, что США на текущем этапе так или иначе учитывают интересы других государств. А это само по себе является позитивным сигналом", - сказал он.

Генсек отметил, что государства время от времени пересматривают свои документы стратегического планирования и корректируют их с учетом изменяющейся международной обстановки. "Это касается и США", - подчеркнул Тасмагамбетов.

