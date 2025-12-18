Трамп подписал указ об обеспечении превосходства США в космосе

В документе отмечается, что необходимо "вернуть американцев на Луну к 2028 году", а к 2030 году разместить там постоянную базу

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп подписал указ об обеспечении превосходства США в космической сфере. Соответствующий документ был распространен Белым домом.

В нем отмечается необходимость "вернуть американцев на Луну к 2028 году", а также развертывания там постоянной базы к 2030 году. Администрация Трампа в том числе обозначила задачу привлечь $50 млрд инвестиций в космический сектор США к 2028 году, а также "заменить МКС к 2030 году".

Среди других приоритетов названа разработка ядерного реактора для его размещения на поверхности Луны - эти технологии должны быть готовы к запуску к 2030 году.

Кроме того, в указе упоминается цель разработать и испытать к 2028 году прототипы в рамках оборонных программ по созданию ракет нового поколения.