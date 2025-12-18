Главу Генштаба Бельгии впечатлило российское вооружение

Фредерик Вансина также отметил, что странам НАТО необходимо "подумать о массовости" вооружения вместо обеспечения военнослужащих передовыми технологиями

РЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина заявил, что его впечатлили объемы и эффективность российской военной техники. Об этом сообщило агентство Belga.

"У России имеется много довольно эффективного оборудования, причем впечатляющие объемы. Одной из задач для европейских армий является переосмысление концепции "достаточно хорошего" в системах вооружений", - сказал он в комментарии агентству по итогам своего трехдневного визита в несколько стран восточного фланга НАТО.

Он также отметил, что странам НАТО необходимо "подумать о массовости" вооружения вместо того, чтобы обеспечивать военнослужащих передовыми технологиями.