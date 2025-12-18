Экс-президента Ирака Салеха избрали новым комиссаром ООН по делам беженцев

Он заменит занимавшего этот пост последние 10 лет Филиппо Гранди

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. В ООН утвердили кандидатуру бывшего президента Ирака (2018-2022) Бархама Салеха в качестве нового верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

"Генеральная Ассамблея [ООН] избрала Бархама Ахмеда Салеха (Ирак) верховным комиссаром ООН по делам беженцев на пятилетний срок, начинающийся 1 января 2026 года", - сообщила пресс-служба в Х. Он заменит занимавшего этот пост последние 10 лет итальянца Филиппо Гранди, срок полномочий которого истекает в конце 2025 года.

Салех родился в Сулеймании в 1960 году, получил образование в Великобритании. В 1970-х вступил в Патриотический союз Курдистана, где отвечал за связи с западными странами. В период с 2001 по 2004 год руководил кабинетом министров Иракского Курдистана, в 2005 году занял пост министра планирования во временном правительстве Ирака. С 2006 по 2009 год был заместителем премьер-министра в кабинете Нури аль-Малики, с 2009 по 2011 год вновь был премьер-министром регионального правительства Курдистана. В 2018 году по итогам второго тура голосования в парламенте был избран президентом Ирака, однако в 2022 году потерпел поражение при попытке баллотироваться на второй срок.