SZ: ведомство канцлера ФРГ планирует расширить полномочия внешней разведки

Предполагается, что немецким спецслужбам могут разрешить проводить диверсионные действия, "особенно такие, которые ослабляют наступательные возможности противника", пишет газета

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Германии (БНД, служба внешней разведки) получит расширенные полномочия, в том числе для выполнения оперативных задач. Об этом говорится в проекте нового закона о БНД, который имеется в распоряжении газеты Süddeutsche Zeitung.

Законопроект подготовлен Ведомством федерального канцлера, работа над ним ведется уже несколько лет. До сих пор немецким спецслужбам разрешалось только собирать и анализировать информацию. В будущем, при определенных условиях, им также будет разрешено проводить оперативные мероприятия, такие как диверсионные действия, "особенно такие, которые ослабляют наступательные возможности противника", или кибероперации по выводу из строя систем вооружения противника, указывает издание. В проекте закона это называется "оперативными мерами реагирования".

Однако в будущем, как отмечает газета, БНД сможет прибегать к таким мерам только в том случае, если недавно созданный Совет национальной безопасности предварительно объявит "особое положение" с "систематической угрозой". Комитет парламента ФРГ по контролю за деятельностью спецслужб должен будет одобрить это большинством в две трети голосов. Под такой ситуацией понимается положение, когда выявляется угроза Германии или ее союзникам, например, в виде подготовки к войне со стороны другого государства или в виде участившихся гибридных атак.

В чрезвычайной ситуации, согласно предложениям Ведомства канцлера, БНД также будет иметь возможность активно противодействовать кибератакам, например, перенаправляя потоки данных или даже выводя из строя IT-инфраструктуру, с которой осуществляются атаки. БНД также будет разрешено с использованием "надлежащих средств" защищаться от подозрительных БПЛА, пролетающих над ее объектами, и запрашивать у производителей или ремонтных мастерских данные о местоположении или пройденных маршрутах.

Вместе с тем службе будет разрешено анализировать данные с использованием искусственного интеллекта, а также использовать программное обеспечение для распознавания лиц. Сотрудникам разведки, как замечает газета, будет разрешено проникать в дома для установки шпионского оборудования. Кроме того, БНД будет разрешено хранить определенные данные в течение 15 лет вместо нынешних 10.

Поправки к закону о БНД, как поясняет издание, находятся на ранней стадии. Одна из целей планируемой реформы заключается в том, чтобы предоставить БНД инструменты, позволяющие действовать быстрее и решительнее в свете возникающих гибридных угроз.