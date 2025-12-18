В Рас-эн-Накуре пройдет второй раунд ливано-израильских мирных переговоров

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. Ливан и Израиль проведут в пятницу в Рас-эн-Накуре второй раунд переговоров, которые будут посвящены укреплению стабильности и взаимодействию в пограничных районах. Ливанскую делегацию возглавит бывший посол в США Симон Карам, израильскую - заместитель директора по внешней политике Совета национальной безопасности Ури Резник.

Как сообщает новостной портал Naharnet, встреча состоится в рамках заседания Комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе под эгидой США и Франции. Заместитель спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус, которая будет участвовать в переговорах, ожидает, что "стороны перейдут к серьезному и плодотворному диалогу".

Президент республики Джозеф Аун, выдвинувший 21 ноября инициативу по мирному урегулированию с целью избавления Ливана от войны и оккупации, заявил в четверг, что переговоры с Израилем не означают капитуляции. "Ливан, который восстанавливается и приходит в себя, должен предотвратить угрозу войны, чтобы начать осуществление плана экономической реконструкции и возрождения", - подчеркнул политик.

18 декабря инженерные подразделения ливанской армии приступили к поиску подземных туннелей шиитской организации "Хезболлах" в окрестностях города Тулин на юге страны. В операции принимают участие миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Ранее бункеры были обнаружены в приграничном поселке Янух и на шоссе между Кафрой и Саддикин.

Ливанские военнослужащие провели также проверку нескольких домов в поисках тайников с оружием и боеприпасами в Джебель-эль-Баттуме. Командующий войсками, размещенными к югу от реки Литани, бригадный генерал Николас Табет заявил, что процесс разоружения незаконных формирований будет завершен до конца года. По его сведениям, военнослужащие занимают сейчас 200 позиций вдоль границы, они обследовали 177 туннелей и конфисковали 566 ракетных установок.