Ким Чен Ын пообещал построить в КНДР социалистический земной рай

Лидер республики также осмотрел предприятия промышленности в уезде Чаньён

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 19 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства предприятий местной промышленности в уезде Чаньён (провинция Хванхэ-Намдо) в рамках проводимой в стране политики развития регионов "20 10". Об этом сообщило в пятницу агентство ЦТАК.

В мероприятии приняли участие ведущие кадры ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), ответственные секретари провинциальных комитетов партии, представители Минобороны, командующие крупных соединений Корейской народной армии, руководящие работники и трудящиеся провинции Хванхэ-Намдо и уезда Чаньён.

Ким Чен Ын перерезал красную ленту, а затем встретился с местными жителями, пожелав им счастливого будущего. Лидер КНДР также осмотрел предприятия местной промышленности.

Он указал, что за второй год проведения политики "20 10", нацеленной на модернизацию периферии и поднятие уровня жизни народа, удалось достичь значимых результатов, и что в КНДР "обязательно будет построен социалистический земной рай". Упрочение фундамента развития регионов, значительное повышение уровня жизни местных жителей и превращение всех городов и уездов в зажиточные регионы, достигшие самообеспечения - заветное желание партии и основная цель проводимой политики, указал глава государства.

Ким Чен Ын пробовал продукцию, производимую открытой на церемонии фабрикой, и выразил удовлетворение ее качеством. Он также высоко оценил стойкость и патриотизм командиров и солдат 124-х полков КНА, задача которых - строительство объектов развития периферии.

"Завершение строительства предприятий местной промышленности, рожденных в качестве драгоценного детища политики "народные массы - превыше всего" великой ТПК, вдохновляет весь народ страны", - отмечает ЦТАК.