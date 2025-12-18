Генсек ОДКБ: в мире усиливается борьба за воду

Спектр вызовов и угроз, которые стоят перед организацией, расширился, отметил Имангали Тасмагамбетов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Борьба в мире усугубляется не только за территории, но и за воду. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

"Нужно отметить, что спектр вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ за последнее время значительно расширился. Здесь следует указать на угрозы транснационального терроризма, религиозного экстремизма, конфликтов за ресурсы. Причем в качестве ресурсов вступает и территория, и такой ценный ресурс, как вода", - сказал он.

По словам генсека, это вызывает особую тревогу в связи с деградирующей ситуацией с водными ресурсами в Центральной Азии. "Это узел сложнейших проблем, требующих повышенного внимания национальных правительств стран региона", - указал Тасмагамбетов.

Он обратил внимание, что специфическое измерение в зоне ответственности ОДКБ принимает проблема информационной безопасности: отсутствие регулирования в этой сфере создает риски масштабных манипуляций общественным сознанием со стороны внешних акторов в собственных геополитических интересах. "В отдельных регионах безопасности ОДКБ продолжают сохраняться угрозы, связанные с наркотрафиком, незаконным оборотом оружия, нелегальной миграцией, вербовкой в террористические организации, ухудшением эпидемиологической обстановки и прочим", - подчеркнул Тасмагамбетов.

Он добавил, что выделить какую-то одну угрозу в качестве самой актуальной весьма затруднительно, так как для каждого из трех регионов коллективной безопасности ОДКБ характерна своя комбинация актуальных угроз. "Но в качестве общей можно обозначить риск военно-политической дестабилизации, которая, тем не менее, может осуществляется с помощью разного инструментария", - отметил генсек.

При этом Тасмагамбетов указал, что Организация предпринимает системные усилия для нейтрализации обозначенных вызовов и угроз, действуя на коллективной основе. "Так, в этом году начала функционировать уже упомянутая мной Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы - в программу включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ", - добавил он.

