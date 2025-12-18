Times of India: в Бангладеш проходят протесты после смерти молодого политика

Люди обвиняют власти страны в том, что они не смогли защитить Шарифа Османа Хади, умершего из-за ранений при покушении

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Массовые протесты вспыхнули в Бангладеш после смерти молодого политического активиста Шарифа Османа Хади, который умер в больнице Сингапура в результате ранений после покушения, совершенного на него в Дакке 12 декабря. Об этом сообщила газета Times of India.

Как только стало известно о смерти Хади, тысячи людей вышли на улицы Дакки, а также других городов страны. Они обвиняли власти в неспособности защитить Хади. Участники акции подожгли и разгромили офисы двух газет - Prothom Alo и Daily Star. Был также подожжен офис бывшей правящей партии "Авами лиг".

Протестующие бросали камни в здание индийского визового центра в городе Чаттограм и выкрикивали антииндийские лозунги.

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус призвал к спокойствию. Он объявил день национального траура в связи со смертью Хади. Юнус также пообещал, что виновные в его убийстве будут найдены и наказаны. Силы безопасности Бангладеш были приведены в повышенную готовность.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа 2024 года премьер-министр Шейх Хасина, которая находилась у власти в последние 20 лет, ушла в отставку и улетела в Индию, где находится до сих пор. С того времени страной руководит временное правительство, которое возглавил Юнус.

17 декабря МИД Индии вызвал посла Бангладеш в Нью-Дели Риаза Хамидуллу и выразил серьезную обеспокоенность по поводу планов экстремистских элементов создать угрозу безопасности индийской дипмиссии в Дакке. Они объявили о намерении провести акцию под названием "Марш к посольству Индии". После этого власти Индии закрыли визовые центры не только в Дакке, но и в городах Кхулна и Раджшах.