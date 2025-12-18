Бундестаг окончательно отклонил ходатайство о пересмотре итогов выборов в ФРГ

Большинство членов комитета по проверке правильности выборов сочли возражения партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" необоснованными

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Бундестаг (парламент ФРГ) окончательно отклонил ходатайство партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) о пересмотре итогов досрочных парламентских выборов, которые прошли в Германии в феврале. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, большинством голосов члены парламента последовали соответствующей рекомендации комитета Бундестага по проверке правильности выборов, выдвинутой на прошлой неделе. Ранее комитет Бундестага по проверке правильности выборов отклонил ходатайство BSW по пересчету голосов. Большинство членов комитета посчитали возражения партии необоснованными. Теперь, как ожидается, BSW подаст апелляцию в Федеральный конституционный суд.

Лидер партии Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике принятое решение. "Это позор для якобы "демократических партий", - написала она в X. - Во время пересмотра итогов выборов члены парламента выступают в роли судей в собственном деле и бесстыдно используют это, чтобы игнорировать волю избирателей. Такое обычно можно увидеть только в банановой республике. Теперь мы едем в Карлсруэ (место расположения конституционного суда ФРГ - прим. ТАСС)".

Согласно окончательным результатам парламентских выборов, партия Вагенкнехт не прошла в Бундестаг. Она получила 4,98% голосов. Для преодоления 5-процентного барьера необходимого для попадания в Бундестаг, ей не хватило лишь 9,5 тыс. голосов. Несколько срочных ходатайств партии о полном пересмотре результатов парламентских выборов были отклонены Федеральным конституционным судом ФРГ. С тех пор Вагенкнехт и ее соратники считают себя жертвами "украденных выборов" и не упускают ни одной возможности потребовать пересчета голосов.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг. Блок ХДС/ХСС победил на них, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась Социал-демократическая партия Германии экс-канцлера Олафа Шольца с 16,4% избирателей. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия. За них проголосовали примерно 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.