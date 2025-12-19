Секретариат ОДКБ расширит штат сотрудников по борьбе с фейками

В перспективе это усилит позиции в реагировании на информационные атаки в адрес организации, отметил ее генсек Имангали Тасмагамбетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена активизировать борьбу с фейками и увеличит штат сотрудников, работающих на данном направлении. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"С дезинформацией и фейками эффективно борются наши аналитики и специалисты по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью, - отметил он. - Согласно решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятому на осенней сессии, в составе Секретариата будет создано информационно-аналитическое управление, соответственно, и штат сотрудников, работающих на этом направлении, расширится. Мы уверены, что это в перспективе усилит наши позиции в реагировании на информационные атаки в адрес организации".

В настоящее время, продолжил генсек, противодействием гибридным угрозам в Секретариате ОДКБ занимается профильное управление. "Легко убедиться в том, что результаты его работы весьма высоки, оценив уровень и масштабы вовлеченности его сотрудников в различные форматы экспертного взаимодействия", - добавил он.

Тасмагамбетов обратил внимание также на то, что ОДКБ проводит специальные учения, направленные на борьбу с гибридными угрозами: "Кобальт", "Барьер", "Скала", "Поиск" - и реализует операции постоянного действия: "Прокси", "Канал", "Наемник", "Нелегал".

"Как раз операция "Прокси", - подчеркнул он, - направлена на противодействие вызовам и угрозам в информационной сфере. Кроме того, в текущем году, благодаря усилиям кыргызской стороны, нам удалось организовать и провести международную конференцию по кибербезопасности на Иссык-Куле, и мы провели там первые в нашей практике киберучения. Рассчитываем на то, что эта конференция станет ежегодной".

Полный текст интервью будет опубликован в 07:30 мск.