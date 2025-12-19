Трамп подписал оборонный бюджет объемом $901 млрд

Президент США подчеркнул, что этот законодательный акт позволит министерству войны реализовать политику "Мир через силу"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал рекордный военный бюджет страны на 2026 объемом $901 млрд. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Этот законодательный акт позволит министерству войны реализовать мою политику "Мир через силу", защитить родину от внутренних и внешних угроз и укрепить военно-промышленную базу", - говорится в заявлении президента.

17 декабря проект одобрил Конгресс США. Он предусматривает, в частности, выделение по $400 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Кроме того, законопроект накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать Палате представителей и Сенату Конгресса о временной приостановке или прекращении предоставления Украине разведывательных данных.

Военный бюджет США в 2025 финансовом году, который истек 30 сентября, составил $884 млрд.