ТАСС: лидеры стран ЕС не пришли к соглашению об экспроприации активов РФ

Они приступили к изучению других вариантов

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не пришли к соглашению по экспроприации российских активов, приступив к изучению других вариантов финансирования Киева. Об этом сообщил журналистам источник в институтах ЕС.

"Решения по российским активам нет. Лидеры приступили к изучению альтернативных опций", - заявил он.

В свою очередь агентство Bloomberg уточнило со ссылкой на свои данные, что участники саммита "изучают возможность совместного еврозайма в размере €106 млрд" для поддержки Киева.