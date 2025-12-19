ТАСС: лидеры стран ЕС не пришли к соглашению об экспроприации активов РФ
01:19
обновлено 01:38
БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не пришли к соглашению по экспроприации российских активов, приступив к изучению других вариантов финансирования Киева. Об этом сообщил журналистам источник в институтах ЕС.
"Решения по российским активам нет. Лидеры приступили к изучению альтернативных опций", - заявил он.
В свою очередь агентство Bloomberg уточнило со ссылкой на свои данные, что участники саммита "изучают возможность совместного еврозайма в размере €106 млрд" для поддержки Киева.