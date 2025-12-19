ОДКБ усилила авиационную группу и нарастила личный состав

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) усилила авиационную группу и нарастила личный состав. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, комментируя итоги своего трехлетнего председательства

"В период моего председательства (с января 2023 года по 31 декабря 2025 года - прим. ТАСС) международная обстановка деградировала, становилась все менее управляемой и требовала от Организации постоянной адаптации, повышения эффективности традиционных методов обеспечения коллективной безопасности, а также поиска новых средств повышения стабильности в зоне ответственности ОДКБ", - сказал он. "В этот период кардинально увеличился потенциал Коллективных сил. Была усилена авиационная группа ОДКБ, а численность личного состава возросла почти в два раза. Повышенное внимание уделялось государствами - членами Организации военному образованию", - подчеркнул генсек.

В этот трехлетний период, по словам Тасмагамбетова, удалось сохранить конструктивное взаимодействие с международными организациями: традиционно высокий уровень сотрудничества у нас с ООН, в том числе по развитию миротворческого потенциала ОДКБ и его встраиванию в деятельность ООН по поддержанию мира, успешное развитие диалога с СНГ и ШОС. "В частности, интересам трех организаций отвечает реализация инициативы по созданию "пояса безопасности" вокруг Афганистана. В сентябре этого года была принята Дорожная карта по развитию сотрудничества между ОДКБ, ШОС и СНГ", - уточнил он.

Тасмагамбетов также напомнил, что на регулярной основе проводились учения - "Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон", "Рубеж", "Нерушимое братство", "Барьер", где с учетом новейшего боевого опыта отрабатывались отдельные аспекты подготовки войск.

Успешные операции

Генсек отметил также очень хорошие результаты операций постоянного действия в сферах борьбы с терроризмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией: "в рамках антинаркотической операции "Канал" только в 2025 году было изъято больше 8 тонн наркотических и психотропных веществ, а в результате операции "Нелегал", к примеру, в 2024 году было пресечено более 130 тыс. нарушений миграционного законодательства". Кроме того, специальные подразделения государств - членов ОДКБ проводили регулярные учения "Кобальт" и "Скала", направленные, соответственно, на ликвидацию незаконных вооруженных формирований и на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Другие достижения

Тасмагамбетов обратил внимание, что ОДКБ последовательно наращивала работу в информационно-аналитической сфере: создан журнал "Многополярная аналитика", информационно-аналитическое издание "Союзники. ОДКБ", телеграм-канал "ЭМИТА". А в честь 80-летия Победы Секретариат провел научную конференцию о вкладе наших народов в ее достижение, была издана энциклопедия "Великая Отечественная война 1941-1945 годов". Также подготовлен ежегодный концептуальный аналитический доклад "Большое Евразийское партнерство: общая ответственность за безопасное будущее".

Среди главных достижений ОДКБ за последние три года генсек также выделил совершенствование системы кризисного реагирования и утверждение Целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы. При этом в 2025 году главным акцентом в работе Организации стало обеспечение безопасности в киберсфере.

Более подробно результаты работы Организации за последние три года представлены в Отчете, который размещен на информационных ресурсах ОДКБ.

Будущие задачи

По словам генсека, перед ОДКБ стоит много задач, в числе ключевых - повышение эффективности организации и ее адаптационного потенциала с учетом угроз гибридного спектра, используя все возможности союза. "И здесь я хочу подчеркнуть, что ОДКБ последовательно реализует стратегию укрепления коллективной безопасности, сочетая оперативную готовность с дипломатическими и аналитическими инструментами, и впредь будет придерживаться такого подхода", - заключил он.