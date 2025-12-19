Кошта: участники саммита ЕС приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд

Задействованы ли в решении активы РФ, председатель Евросовета не уточнил

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Участники саммита Евросоюза согласовали финансирование Киева в размере €90 млрд в течение двух лет. Об этом написал в X председатель Евросовета Антониу Кошта.

"Мы достигли соглашения. Принято решение предоставить Украине €90 млрд поддержки в 2026-2027 годы", - написал он.

Кошта не уточнил, задействованы ли в этом решении российские активы. Однако названная сумма (€90 млрд) соответствует альтернативному плану Еврокомиссии, основанному на привлечении общеевропейского займа для финансирования Киева без экспроприации активов РФ. Ранее европейский источник сообщил журналистам, что лидеры стран сообщества не достигли договоренности об использовании российских активов.