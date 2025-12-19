США нанесли удары по двум судам наркоторговцев в Тихом океане
НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США нанесли удары по двум судам, якобы перевозившим наркотики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.
"Разведка подтвердила, что суда шли по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовались для наркотрафика", - говорится в сообщении, размещенном на странице командования в X.
В результате ударов погибли пять человек. Американские военнослужащие не пострадали.