США нанесли удары по двум судам наркоторговцев в Тихом океане

Погибли пять человек
02:30
обновлено 02:36
© Ada Willis/ U.S. Navy via Getty Images, архив

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США нанесли удары по двум судам, якобы перевозившим наркотики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

"Разведка подтвердила, что суда шли по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовались для наркотрафика", - говорится в сообщении, размещенном на странице командования в X.

В результате ударов погибли пять человек. Американские военнослужащие не пострадали. 

