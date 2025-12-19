FT: ЕС не смог утвердить экспроприацию активов РФ из-за требований Бельгии

Бельгия потребовала гарантий, которые покрыли бы любые ее финансовые риски, сообщили источники газеты

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе отвергли неограниченные финансовые гарантии для Бельгии, поэтому экспроприация активов России по схеме "репарационного кредита" оказалась невозможна. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

"Бельгия потребовала неограниченных гарантий, которые бы покрывали любые ее финансовые риски от [изъятия активов РФ под видом репарационного] кредита. Остальные лидеры отвергли эти условия", - сообщила газета со ссылкой на источники.

Саммит согласовал финансирование Киева в €90 млрд на ближайшие два года за счет общеевропейского займа в €90 млрд. Киев получит его под ноль процентов, заявил по итогам саммита канцлер ФРГ Фридрих Мерц.