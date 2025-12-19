ЕС оставил за собой право использовать активы РФ для финансирования Киева

Саммит Евросоюза не смог экспроприировать российские активы, но может это сделать в будущем, добавила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию активов России, но поручили Еврокомиссии продолжать разработку необходимых для этого инструментов, финансирование Украины в размере €90 млрд будет осуществляться из бюджета ЕС. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита.

"Саммит ЕС принял решение о финансировании Украины на следующие два года в размере €90 млрд с помощью общеевропейского займа под ноль процентов. Это будет сделано за счет расширенного сотрудничества [стран ЕС] из бюджета Евросоюза. Украина должна будет вернуть этот кредит, только если получит репарации от России. До этого момента активы России должны оставаться замороженными. ЕС оставляет за собой право использовать их. Саммит поручил Еврокомиссии продолжать проработку этой возможности", - сказала фон дер Ляйен.