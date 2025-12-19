В Бельгии заявили, что ЕС не намерен когда-либо отдавать России активы

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что для возвращения РФ ее средств теперь потребуется специальное решение саммита Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не имеет намерения когда-либо отдавать России ее блокированные активы. Об этом заявил журналистам по итогам первого дня саммита ЕС премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

"Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать [президенту России Владимиру] Путину российские активы", - утверждал он, отвечая на прозвучавшие критические оценки позиции Бельгии, которая поддержала бессрочную заморозку российских активов в своей юрисдикции, но смогла заблокировать их экспроприацию для финансирования Украины.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для возвращения России активов теперь потребуется специальное решение саммита Евросоюза, за которое должно будет проголосовать квалифицированное большинство стран ЕС. Она также объявила, что ЕС не намерен возвращать блокированные активы России, если она не заплатит репарации Украине.

В ЕС блокировано порядка €210 млрд российских активов, из них €185 млрд - в Бельгии. По оценкам Еврокомиссии, объем "репараций", которые, как полагает Брюссель, Россия якобы должна Украине, уже превышает €500 млрд.