Япония заявила о приверженности трем неядерным принципам

Они заключаются в том, чтобы не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие, сообщил генеральный секретарь кабмина Минору Кихара

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Япония привержена политике следования трем принципам - не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие. Об этом заявил генсек кабмина Минору Кихара, комментируя слова неназванного сотрудника в администрации премьера Санаэ Такаити.

"Нам известно об этих сообщениях СМИ, однако мы воздержимся от комментариев по отдельным сообщениям. Правительство придерживается трех неядерных принципов в качестве политического курса", - сказал он. Кихара воздержался от комментариев относительно возможной отставки чиновника. "Япония, как единственная страна, подвергшаяся атомной бомбардировке, должна возглавлять международные усилия по достижению мира без ядерного оружия, чтобы оно больше никогда не было применено", - отметил генсек кабмина.

Кроме того, он отметил, что "совместное обладание ядерным оружием", под которым понимается размещение на территории страны американского ядерного оружия и его установка на средства доставки этой страны, "не может быть признано в рамках правовой системы, включающей в первую очередь три неядерных принципа и закон об атомной энергии".

"Я думаю, что нам следует обладать ядерным оружием. <...> В конце концов, мы можем полагаться только на себя", - привело 18 декабря агентство Kyodo слова неназванного чиновника, отвечающего за вопросы национальной безопасности в канцелярии премьера. В то же время он признал, что "это нельзя решить быстро, как просто купить что-то в магазине в шаговой доступности".

Страна придерживается трех неядерных принципов - не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие. Законодательно эти принципы не оформлены, однако приверженность им подтверждали все главы правительства, а само обсуждение этой темы долгое время считалось табу, в связи с чем некоторые политики говорили о наличии "четвертого принципа" - не обсуждать - и призывали отказаться хотя бы от него.

С приходом Такаити на пост премьера СМИ отмечали, что в ходе уже объявленного пересмотра стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Утверждалось, в частности, что Такаити готова выступить по крайней мере за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия. Вместе с тем на фоне этих публикаций сама она заявляла, что не давала поручения в ходе обсуждений новой редакции стратегии национальной безопасности пересматривать неядерные принципы.