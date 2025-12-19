Сеул обвинил Пхеньян в 10 нарушениях границы в ноябре

По информации южнокорейской стороны, с марта военнослужащие Корейской народной армии якобы пересекали военную демаркационную линию 16 раз

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Южной Кореи утверждают, что военные КНДР в ноябре якобы пересекли фактическую границу 10 раз. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на депутата Кан Дэ Сика.

Народный представитель получил соответствующий доклад от комитета начальников штабов вооруженных сил страны. По информации южнокорейской стороны, с марта военнослужащие Корейской народной армии якобы пересекали военную демаркационную линию 16 раз.

Шесть случаев в ноябре, по этим данным, произошло на востоке фактической границы в уезде Косон. Южнокорейские военные в соответствии с инструкциями объявляли предупреждение с помощью аппаратуры о нарушении демаркационной линии, в некоторых ситуациях делали предупредительные выстрелы. После этого военные КНДР возвращались на свою территорию.

В Сеуле указывают, что Корейская народная армия занимается работой по укреплению границы, включая расчистку местности. Такая активность наблюдается по крайней мере с апреля 2024 года.