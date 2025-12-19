Чехия при условии отказа гарантий по кредитам Украине одобрила итоги саммита ЕС

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш подчеркнул, что позиция страны отличается от позиций Венгрии и Словакии

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Чехия в отличие от Венгрии и Словакии одобрила решение саммита Евросоюза по Украине, но отказалась предоставлять гарантии по кредитам Киеву. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"У Чехии иная позиция, чем у Венгрии и Словакии. Эти две страны де-факто отказались [одобрить] итоги [состоявшегося заседания] Евросовета. Мы их одобрили, но при условии, что не ручаемся за [гарантии] по этим кредитам [Украине]", - отметил Бабиш.

Новое чешское правительство, по его словам, стремится беречь средства национального бюджета. "Мы четко говорим, что деньги нужны для чешских граждан", - сказал премьер, подчеркнув, что приоритетом является внутренняя стабильность государства.

Бабиш поставил под сомнение целесообразность выделения нового кредита Украине в два предстоящих года. "Если мы уже так близки к достижению мира, то не вижу логики в том, чтобы утверждать кредит на 2026 и 2027 годы", - сказал он. Средства для восстановления Украины, по его утверждению, необходимо изыскивать преимущественно за счет заблокированных российских активов, но только после окончательного завершения боевых действий и решения вопросов о предоставлении гарантий безопасности сторонам конфликта.