В Колумбии при нападении повстанцев погибли четверо военных

Ответственность за произошедшее несет "Армия национального освобождения", заявил командующий ВС республики адмирал Франсиско Кубидес

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четверо солдат погибли в результате нападения повстанцев из группировки "Армия национального освобождения" (АНО) на военную базу на севере Колумбии. Об этом сообщила вторая дивизия армии страны.

"Вечером в четверг, 18 декабря, была совершена террористическая атака с использованием взрывных устройств на 27-ю военную базу, относящуюся к 14-му пехотному батальону и расположенную в населенном пункте Эль-Хункаль департамента Сесар. По предварительным данным, известно о гибели четырех наших солдат", - говорится в сообщении дивизии в X.

Командующий Вооруженными силами Колумбии адмирал Франсиско Кубидес сообщил, что ответственность за нападение несет АНО. "АНО совершенно не продемонстрировало желания добиться мира. Наоборот, ее действия показывают намеренное стремление причинить вред, посеять страх и запугать гражданское население", - заявил он в видеоролике, опубликованном на его странице в X.

По данным правительства Сесара, в результате нападения пострадали 32 военных.

АНО, которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в стране после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с "Революционными вооруженными силами Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек. В ноябре 2022 года власти объявили о начале диалога с АНО. Процесс несколько раз приостанавливался и возобновлялся.