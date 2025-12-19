Сийярто: Брюссель и часть стран Европы больше всех угрожают переговорам по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что они заинтересованы во втягивании всего континента в войну с Россией

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © AP Photo/ Darko Vojinovic

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Брюссель и лидеры ряда европейских стран представляют наибольшую угрозу переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, так как абсолютно не заинтересованы в мире. Об этом заявил в беседе с ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Полагаю, что самые большие риски мирным переговорам несет Брюссель и лидеры тех стран Западной и Северной Европы, которые абсолютно не заинтересованы в мире. Они, напротив, заинтересованы в том, чтобы втянуть весь континент в войну с Россией", - сказал он.