Сийярто заявил о готовности Венгрии принять встречу президентов России и США

Кроме того, Будапешт готов стать площадкой для переговоров высокого уровня по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД республики

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Будапешт готов в любое время провести у себя встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также стать площадкой для переговоров высокого уровня по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в беседе с ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы, безусловно, готовы. Мы готовы к этому в любое время. Мы подтвердили эту решимость как в Вашингтоне, так и в Москве, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - Как мы понимаем, в обеих столицах если и есть вопрос, который не вызывает разногласий, то это место проведения встречи, и это для нас, безусловно, большая честь".

Глава МИД Венгрии также отметил, что его страна с самого начала конфликта на Украине занимает позицию мира и придерживается ее, несмотря на "колоссальные политические нападки", которые обрушиваются на Будапешт.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли пока согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского кризиса. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.