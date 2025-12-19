Сийярто анонсировал встречу с российскими коллегами на площадке АЭС "Пакш-2"

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с российским руководством, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова

Редакция сайта ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто планирует провести следующую встречу с российскими коллегами в феврале на строительной площадке атомной электростанции (АЭС) "Пакш-2". Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Заливка первого бетона на АЭС "Пакш-2" запланирована на 5 февраля. "Я только что там [в России] был. В следующий раз я встречусь со своими российскими коллегами на АЭС "Пакш" в феврале. А дальше - все зависит от необходимости. Когда нужно встречаться - всегда встречаемся. Когда нужно говорить - всегда говорим", - рассказал Сийярто.

Министр подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с российским руководством, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова и заместителя министра энергетики Павла Сорокина. По его словам, организация переговоров является "техническим вопросом", и личные встречи могут проходить на любой площадке при возникновении потребности.

"Мы заключили соглашение с Росатомом по дальнейшему ускорению проекта [ "Пакш-2"], учитывая, что санкции, введенные администрацией [46-го президента США Джо] Байдена были отменены администрацией [президента США Дональда] Трампа, - сказал Сийярто в ответ на соответствующий вопрос. - В Европейском союзе для введения санкций необходим консенсус, его в этом вопросе определенно не будет, потому что мы применим вето на любые санкции, которые направлены против сотрудничества с Росатомом, так как оно представляет для нас национальный интерес".