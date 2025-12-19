Сийярто: Москва и Будапешт согласуют даты сессии межправкомиссии

Глава МИД Венгрии отметил, что стороны сделают это после выборов в республике в апреле 2026 года

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Будапешт и Москва смогут согласовать сроки проведения следующей сессии российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству после проведения парламентских выборов в Венгрии в апреле 2026 года. Об этом заявил в беседе с ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы обычно проводим сессии межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в конце ноября или начале декабря. До этого времени в Венгрии будет очень важное событие, а именно выборы в апреле. Полагаю, что согласовывать [дату сессии] без их результатов было бы неправильно. Как только мы выиграем выборы, мы, определенно, согласуем дату следующей сессии", - сказал он.

Очередная сессия межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Венгрии и России прошла в начале декабря. Венгерскую сторону представлял Сийярто, российскую - министр здравоохранения Михаил Мурашко.